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Канада — в 1/8 финала ЧМ, инсайд о переходе Захаряна в «Краснодар». Главное к утру

Чемпионат.com

Сборная Канады обыграла ЮАР и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, отставка главы федерации футбола, сетка плей-офф и прогнозы. Главное к утру — в нашей подборке.

Канада — в 1/8 финала ЧМ. Главное к утру
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Гол на последних минутах матча помог сборной Канады победить ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026.

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«Прошу прощения». Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушёл в отставку из-за ЧМ.

Сетка плей-офф ЧМ-2026 после первого матча 1/16 финала турнира.

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