Канада — в 1/8 финала ЧМ. Главное к утру

Канада — в 1/8 финала ЧМ, инсайд о переходе Захаряна в «Краснодар». Главное к утру
Сборная Канады обыграла ЮАР и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, отставка главы федерации футбола, сетка плей-офф и прогнозы. Главное к утру — в нашей подборке.
Гол на последних минутах матча помог сборной Канады победить ЮАР в 1/16 финала ЧМ-2026.
«Прошу прощения». Глава Федерации футбола Саудовской Аравии ушёл в отставку из-за ЧМ.
Сетка плей-офф ЧМ-2026 после первого матча 1/16 финала турнира.
«Барселона» хочет приобрести Кейна у «Баварии». Клуб связывался с его представителями и надеется обсудить возможный трансфер после ЧМ (Daily Mail)
Ромарио о современном футболе: «Сейчас физическая составляющая важнее техники – вот и не видим прежней красоты. Раньше было больше техничных игроков, они делали футбол более зрелищным»
Вратарь ЮАР Уильямс о вылете в 1/16 финала ЧМ после 0:1 с Канадой: «Домой поедем с высоко поднятой головой. Горжусь командой, ее усилиями, борьбой и характером»