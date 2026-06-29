У кого из фаворитов самые высокие шансы пройти 1/16 финала ЧМ

Вероятность поражения Аргентины, Испании, Франции и Англии очень низкая.

Только завершился групповой этап ЧМ-2026, как сразу стартовал плей-офф. Один матч 1/16 финала уже позади. А как оцениваются шансы команд на выход в 1/8 финала в оставшихся 15 парах? Мы изучили расклады суперкомпьютера Opta. Кстати, в уже сыгранной встрече ЮАР — Канада он оценил вероятность прохода североамериканской сборной в 68,29%.

Бразилия — Япония

Суперкомпьютер Opta прогнозирует победу сборной Бразилии. Вероятность такого исхода составляет 68,94%. Вряд ли кого-то удивляет, что пятикратные чемпионы мира получили статус фаворита матча. С другой стороны, японцы на этом турнире ещё никому не проигрывали, так что им по силам замахнуться на сенсацию. Правда, вероятность прохода азиатской сборной в 1/8 финала всего 31,06%.

Если говорить об истории встреч, то в 2006 году сборная Бразилии разгромила Японию (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира. Роналдо забил два мяча за южноамериканцев, а азиатскую команду тренировал бразилец Зико.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Германия — Парагвай

Немцы досрочно вышли в плей-офф — обеспечили себе первое место в группе после 2-го тура. А Парагвай стал третьим в компании с США, Австралией и Турцией. Впрочем, для выхода в плей-офф четырёх очков хватило даже с отрицательной разницей мячей.

Немцы с большим трудом одолели Парагвай (1:0) в 1/8 финала на ЧМ-2002 благодаря голу на 88-й минуте. Сейчас вероятность прохода сборной Германии в следующий раунд турнира составляет 78,58%. Тут всё понятно? Или Парагвай поборется?

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Нидерланды — Марокко

Нидерланды по традиции входят в число самых весёлых сборных чемпионата мира. Команда Рональда Кумана забила 10 мячей в группе (лучший результат на ЧМ наряду с Германией и Францией), но и пропустила в каждом матче.

Марокканцы на прошлом турнире добрались до четвёртого места, а на этом ещё никому не проигрывали. Нидерланды обыграли соперника (2:1) в группе на ЧМ-1994. Тогда их тренировал Дик Адвокат, а Рональд Куман вышел в стартовом составе. 61,17% — вероятность победы нидерландцев в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Кот-д’Ивуар — Норвегия

Норвежцы попали на чемпионат мира впервые с 1998 года. Пока получается неплохо. Команда Столе Сольбаккена досрочно вышла в плей-офф, после чего тренер выпустил второй состав на заключительный матч в группе с французами. Кот-д’Ивуар впервые в истории оказался в плей-офф ЧМ, так что каждый следующий успех позволит обновить рекорд.

По данным Opta, вероятность выхода норвежцев в 1/8 финала составляет 67,81%. В составе европейцев есть несколько футболистов высочайшего уровня, которые проявили себя в плей-офф Лиги чемпионов. Впрочем, у африканцев есть свои звёзды, и они способны оказать достойное сопротивление.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Франция — Швеция

Сборная Франции — главный претендент на чемпионский титул по версии Opta после группового этапа. Вице-чемпионы миры пока не замечают соперников — три победы в трёх матчах, 10 забитых мячей. Шведы провалили отбор ЧМ-2026, но попали в стыки благодаря успешному выступлению в Лиге наций и воспользовались своим шансом. В группе они раскатали главного аутсайдера, а во встречах с Нидерландами (1:5) и Японией (1:1) набрали всего одно очко. Впрочем, этого хватило для попадания в плей-офф с третьего места. Однако вероятность выхода команды Грэма Поттера в 1/8 финала довольно низкая — 18,54%.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Мексика — Эквадор

Мексиканцы прошли групповой этап без потерь в плане очков, обеспечив себе выход в плей-офф с первого места ещё после 2-го тура. Кстати, матч 1/16 финала они тоже проведут дома — в Мехико. Эквадор показал неплохой уровень футбола, но занял только третье место в своей группе. Opta оценивает шансы мексиканцев на проход в 1/8 финала в 61,35%. Домашний стадион им в помощь.

Мексиканцы обыграли Эквадор (2:1) в группе на ЧМ-2002. Тогда сборная из Южной Америки забила первой, после чего дважды пропустила.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Англия — ДР Конго

Африканская сборная пробилась в плей-офф только по итогам заключительного тура в группе. Победа в матче с Узбекистаном (3:1) позволила ДР Конго добраться до 1/16 финала. Там её ждут англичане, набравшие семь очков из девяти возможных. Команда Томаса Тухеля пропустила непривычно много (два мяча) для себя в 1-м туре. А дальше — два матча «на ноль». Вероятность прохода англичан в 1/8 финала составляет 84,04%. Завершится ли сказка конголезцев после первого раунда плей-офф?

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Бельгия — Сенегал

Бельгийцы находились на грани очередного позора, но вовремя пришли в себя. Раскатали Новую Зеландию (5:1) и вышли в плей-офф с первого места в группе. Сенегалу же для прохода в 1/16 финала хватило трёх очков. В 2002 году эта команда показала лучший результат в своей истории на ЧМ — тогда африканцы пробились в четвертьфинал. Получится ли повторить то достижение? Пока же вероятность прохода Бельгии в 1/8 финала чуть выше — 56,91%.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

США — Босния и Герцеговина

Американцы вышли в плей-офф на четвёртом для себя чемпионате мира подряд (2010, 2014, 2022, 2026). К слову, на турнир в России они не отобрались. На этот раз США играют дома, и команду тренирует опытный Маурисио Почеттино. Боснийцы выступают на чемпионате мира всего во второй раз в истории. Поможет ли им высадить хозяев турнира легендарный Эдин Джеко? По данным Opta, вероятность выхода американцев в 1/8 финала составляет 78,46%.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Испания — Австрия

Только две команды завершили групповой этап ЧМ-2026 без пропущенных мячей. Испания — одна из них. Но в целом подопечные Луиса де ла Фуэнте не сильно впечатлили на групповом этапе. Плюс у Испании достаточно непростая сетка, в результате чего она перестала быть главным претендентом на золотые медали. И Opta, и букмекеры считают, что шансы Франции и Аргентины выше.

Австрия с огромным трудом сохранила за собой второе место в группе. Суперкомпьютер Opta считает, что вероятность победы испанцев в первом раунде плей-офф составляет 85,22%.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Португалия — Хорватия

Одна из самых интригующих пар 1/16 финала. Португальцы остались без первого места в группе и оказались в очень сложной части сетки. Если пройдут хорватов, то дальше, скорее всего, придётся играть с испанцами. Вероятность прохода Португалии в 1/8 финала выше — 67,42%.

Кстати, соперники впервые сыграют на чемпионатах мира, но их пути дважды пересекались на Евро. В 1996-м португальцы разгромили хорватов (3:0) в группе, а в 2016-м справились с ними (1:0) в 1/8 финала. Главная интрига: для кого из звёздных «дедов» – Криштиану Роналду или Луки Модрича – этот матч станет последним на чемпионатах мира?

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Швейцария — Алжир

Перед чемпионатом мира главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович пообещал, что команда сделает всё, чтобы выступление на турнире не ограничилось тремя матчами. С этой задачей его футболисты справились. Петкович родился в Боснии, но у него есть и швейцарский паспорт. А ещё он тренировал эту сборную и доходил с ней до четвертьфинала на Евро-2020.

Швейцарская команда в XXI веке практически всегда добиралась до 1/8 финала на ЧМ (не получилось только в 2010 году), если выступала на турнире. Сейчас вероятность её победы в первом раунде плей-офф составляет 65,21%.

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Австралия — Египет

Египет всего один раз в истории играл в 1/8 финала ЧМ. Это было в далёком 1934 году, когда все рубились сразу в плей-офф. Австралия же добиралась до 1/8 финала дважды – в 2006 и 2022 годах. В первом случае она сделала это под руководством Гуса Хидинка. Если верить данным Opta, то нас ждёт примерно равное соперничество. Вероятность прохода сборной Египта в 1/8 финала составляет 53,56%. Зарешает ли Мохамед Салах?

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Аргентина — Кабо-Верде

Сборная Кабо-Верде вышла в плей-офф, не одержав ни одной победы. Да, бывает и такое. Кто-то при таком раскладе не выходит из группы, а кто-то занимает второе место. Правда, шансы африканцев на выход в 1/8 финала очень скромные — 10,76%. Это самый низкий показатель среди всех участников первого раунда плей-офф. Оно и понятно, когда у тебя в соперниках действующие чемпионы мира во главе с Лионелем Месси, который забивает в каждом матче. Но сборная Кабо-Верде ещё никому не проигрывала на этом турнире. Может, и Аргентину тормознёт?

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.

Колумбия — Гана

Сразу скажем, что вероятность выхода сборной Колумбии в 1/8 финала составляет 71,91%. Так что в Гану особо не верят. Колумбийцы оставили португальцев без первого места в группе и получили более простую, как кажется, часть сетки. По крайней мере, до четвертьфинала. Гана же заняла третье место в своей группе, но там всё-таки были англичане и хорваты. Так что результат можно признать удачным. Однако хватит ли африканской команды на то, чтобы остановить Колумбию?

Если у вас не отображается опрос, вы можете пройти его по ссылке.