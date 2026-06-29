Заслуженный тренер России оценил выступление Узбекистана на ЧМ

Колыванов об Узбекистане на ЧМ: «Разрозненная команда, цельности не было. Хусанов прилично напривозил. Попытались – не получилось, бывает такое»
Заслуженный тренер России Игорь Колыванов высказался о неудачном выступлении сборной Узбекистана на ЧМ-2026.
Команда под руководством Фабио Каннаваро проиграла все 3 матча на групповом этапе – Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).
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«Оценить особо нечего. Они уже большое дело сделали, что вышли в финальную часть. Конечно, опыта не хватает. Могли бы, наверное, чуть поорганизованнее сыграть. Футболисты Кабо‑Верде бились, держали линию. Те задачи, которые тренер им ставил, они выполняли. А Узбекистан - разрозненная команда, не было цельности, поэтому пропускали достаточно много. Футболисты не играют в больших клубах, за исключением Шомуродова, который и в Италии играл, и в нашем чемпионате. Но один в поле не воин. Есть защитник Хусанов [из «Манчестер Сити»], но он прилично напривозил на этом турнире. Команда достаточно среднего уровня, попытались - не получилось, бывает такое, - сказал Колыванов.
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Колыванов об Узбекистане на ЧМ: «Разрозненная команда, цельности не было. Хусанов прилично напривозил. Попытались – не получилось, бывает такое»
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