Губерниев рассказал, кого будет поддерживать на ЧМ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира после того, как турнир покинула сборная Узбекистана.

По мнению Губерниева, победителем турнира с высокой долей вероятности станет Франция.

"За кого буду болеть? Я счастливый человек, мне совершенно всё равно. А чемпионом мира, видимо, будет Франция. Но, вообще, честно говоря, немного копаюсь в себе: в 1982?м году, например, когда вылетела сборная Советского Союза, я болел за ФРГ. Поэтому, если Германия поднимется максимально высоко, будет хорошо", — отметил Губерниев в беседе с "Матч ТВ".

Сборная Узбекистана не набрала ни одного очка и заняла четвёртое место в группе K. На групповой стадии ЧМ-2026 узбекистанцы проиграли Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).