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Сборная Эквадора утвердила нового капитана команды — Фабрицио Романо

Чемпионат.com

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Эквадора Мойсес Кайседо отныне назначен капитаном национальной команды. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Сборная Эквадора утвердила нового капитана
© Чемпионат

По данным источника, капитанскую повязку ему лично вручил нападающий Эннер Валенсия, ранее занимавший эту должность. Напомним, Кайседо уже выходил в качестве капитана в завершающем матче группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Германии (2:1).

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Мойсес провёл за национальную сборную 64 матча, в которых отметился тремя голами и девятью результативными передачами.

Эквадор встретится с Мексикой в 1/16 финала ЧМ-2026. Матч состоится 1 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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