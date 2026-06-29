Нападающий сборной Японии подвергся расизму из-за слов о Неймаре

Форвард Японии Кэнто Сиогаи подвергся расизму из-за слов о Неймаре и о сборной Бразилии
Нападающий сборной Японии и немецкого «Вольфсбурга» Кэнто Сиогаи столкнулся с травлей и проявлениями расизма в социальных сетях накануне матча 1/16 финала чемпионата мира — 2026 со сборной Бразилии. Причиной послужило интервью форварда, в котором он скептически высказался о нынешней силе «селесао» и форме их главной звезды.
«Раньше Бразилия была сильна. Но что сейчас? У меня есть ощущение, что сильны Франция и Аргентина. О Бразилии в последнее время я слышу не так много. Это уже не тот Неймар, что прежде. Думаю, сейчас мы выступаем хорошо»,— приводит слова Сиогаи издание RMC Sport.
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Главный тренер бразильцев Карло Анчелотти призвал команду сфокусироваться исключительно на футболе.
«Мы не собираемся говорить об этом, мы сосредоточимся на игре и на качествах нашего соперника. Мы хорошо подготовимся, чтобы создать им проблемы и избежать собственных ошибок. Мы не будем зацикливаться на ментальной стороне вопроса»,— заявил Анчелотти.
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