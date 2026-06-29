Какие футболисты на ЧМ занимаются благотворительностью

Эти игроки не понаслышке знают, что такое война, бедность и тотальная несправедливость.

Накануне ЧМ-2026 президент ФИФА Джанни Инфантино заявил:

«Мяч превращает грустных людей в счастливых. Пиная его, дети не думают о проблемах, а взрослые снова становятся детьми».

Это правда лишь отчасти, поскольку во многих странах мира люди не знают, как прокормить свои семьи, в то время как ФИФА вводит жёсткую цензуру на всё, что может испортить её глянцевую телевизионную картинку. В разгар ЧМ в Мексике бастуют учителя, в Канаде проводятся марши против американских спецслужб с требованием не пустить силовиков на стадионы, а у иранских болельщиков отбирают флаги.

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Футболисты по мере своих сил также пытаются пробить стену цинизма и фальши сытых и самодовольных чиновников. Многие из участников ЧМ-2026 прошли огромные испытания, чтобы попасть на главные площадки мира, и теперь используют свой статус не ради рекламных чеков со многими нулями, а чтобы спасти свои народы от нищеты, войн и забвения.

Клуб: «Бетис» Испания

Миссия: спасение детей от голода и привлечение внимания к войне

За свою долгую карьеру 35-летний форвард успел поиграть в испанском «Вильярреале», французском «Марселе» и заработать солидный капитал в Китае. В 2018 году его трансфер в «Бэйцзин Гоань» обошелся в безумные € 74 млн, что сделало Седрика на тот момент самым дорогим африканским игроком в истории. В Китае он зарабатывал € 18 млн год, что сегодня позволяет чемпиону Европы в составе юношеской сборной Франции (зажигал вместе с Антуаном Гризманном) вкладывать деньги в различные проекты на исторической родине, десятилетиями страдающей от войн. В восточных провинциях ДР Конго бандформирования установили контроль над месторождениями редких металлов – из-за этого миллионы людей стали беженцами внутри собственной страны.

Седрик стал инициатором знаменитого протестного жеста своей сборной: во время исполнения национального гимна игроки закрывают рот одной ладонью, а пальцы другой приставляют к виску в виде пистолета, чтобы привлечь внимание к трагедии конголезского народа. За кадром Бакамбу борется с гуманитарной катастрофой системно. Созданный им благотворительный фонд Fondation Cédric Bakambu взял на себя обязательства, с которыми не справляется государство. В охваченном кризисом восточном городе Гома фонд Бакамбу ежедневно обеспечивает бесплатным горячим питанием более четырёх тысяч детей из лагерей беженцев. Седрик закупает медицинское оборудование для больниц, спонсирует школы и борется с детским трудом на подпольных шахтах, доказывая, что голос известного футболиста может звучать громче, чем выстрелы автоматов.

Мусса Аль-Тамари (Иордания)

Клуб: «Ренн» Франция

Миссия: поддержка локальных общин и малообеспеченных семей в Иордании

Мусса – первый игрок из своей страны, выступающий в топ-5 европейских чемпионатов. На родине 29-летнего правого вингера уважительно прозвали «иорданским Месси». Капитана команды отличает феноменальная скорость – в 2024 году Аль-Тамари официально вошёл в тройку самых быстрых футболистов планеты, разогнавшись до 36,4 км/ч.

Выросший на пыльных бетонных пустырях Аммана Мусса принципиально дистанцируется от глянцевого образа жизни. Глубоко верующий футболист стал главным социальным ориентиром для иорданской молодёжи: из своих европейских гонораров Аль-Тамари на постоянной основе делает крупные непубличные пожертвования в пользу местных гуманитарных организаций, финансируя закупки продовольствия и помогая семьям, оказавшимся за чертой бедности.

Клуб: «Ыгдыр» Турция

Миссия: закупка экипировки и инвентаря для футбольных талантов

Капитан и абсолютный рекордсмен своей страны (более 100 матчей и 22 гола) стал главным символом «золотого» поколения Кабо-Верде. Для маленького государства, где около 15% граждан живут за чертой крайней бедности, его фигура – культовая. Главный внутренний кошмар островов – тотальная молодёжная безработица. Для подростков из бедных семей на островах Сан-Висенте или Фогу исторически открыты всего два пути: криминальные уличные банды или опасная нелегальная миграция на лодках в Европу.

36-летний полузащитник тратит свои ресурсы на то, чтобы дать этой молодёжи альтернативу. Мендеш долгие годы поддерживает родную академию Batuque FC в Миндело, которая когда-то спасла его самого, закупая для детей экипировку и инвентарь.

Райан взял на себя роль главного социального «моста» страны: он лично курирует африканских талантов, помогает им вырываться из-под влияния уличных синдикатов и использует свои связи в Европе, чтобы талантливые парни получали спортивные просмотры в обход криминальных путей.

Нестори Иранкунда (Австралия)

Клуб: «Уотфорд» Англия

Миссия: помощь в адаптации семьям беженцев

Этому парню всего 20 лет, но он уже вошёл в историю мирового футбола, отличившись на полях США в матче с Турцией (2:0). Обычно скоростной вингер (однажды в чемпионате Австралии разогнался до 37,02 км/ч) празднует голы фирменным сальто назад и танцем в стиле Майкла Джексона – надевает белую перчатку и выдаёт несколько движений из своего любимого трека Smooth Criminal. Однако на ЧМ-2026 не сумевший закрепиться в «Баварии» талант изменил традиции. Он подбежал к угловому флажку и по-боксёрски ударил по нему, что стало отсылкой к легендарным аналогичным ударам ещё одного его кумира – знаменитого австралийского форварда Тима Кэхилла.

Иранкунда родился в Танзании – в одной из палаток лагеря для беженцев «Кигома», куда его родители бежали из охваченного гражданской войной и этническими чистками Бурунди. Первые месяцы жизни Нестори прошли в нечеловеческих условиях – без чистой воды, качественного питания и медикаментов. Спасением стал переезд в Австралию по гуманитарной программе ООН. Сегодня Иранкунда использует свой статус, чтобы помогать тем, кто оказался в его положении. Он официальное лицо благотворительных программ по адаптации семей беженцев в Австралии.

Рикардо Ад (Гаити)

Клуб: «ЛДУ Кито» Эквадор

Миссия: закупка генераторов для больниц и обеспечение продовольствием общин

Карьера Рикардо – готовый сценарий для кино. Парню было всего 17 лет, когда умер возивший его на тренировки отец, а спустя несколько лет футбольный агент увёз защитника из Гаити в Таиланд и бросил без денег и знания языка. Защитник голодал, спал на улице и выживал только благодаря помощи местной религиозной общины и гаитянских друзей. Чуть насобирав денег, Ад смог перебраться в США. Там он выступал в полулюбительской воскресной лиге Майами за копейки. И только в 27 лет подписал первый профессиональный контракт в Чили.

В 2022 году при помощи Ада, который благодаря своей фактуре и выбору позиции получил в Южной Америке прозвище Чёрный император, скромнейший эквадорский клуб «Аукас» впервые в своей 77-летней истории стал чемпионом страны. Ещё более значимое достижение в карьере 36-летнего защитника случилось, когда ведомая капитаном сборная Гаити впервые за 52 года пробилась в финальную часть чемпионата мира. Причём из-за разгула преступности на родине команда не могла играть матчи на своей земле.

Сегодня на карибском острове царит абсолютный хаос: в стране фактически отсутствует правительство, а столица Порт-о-Пренс полностью заблокирована и контролируется вооружёнными криминальными группировками. Бо́льшую часть своего контракта Рикардо тратит на поддержание жизни своей родной коммуны. В условиях, когда государственная инфраструктура полностью уничтожена, футболист на личные средства закупает мощные дизельные генераторы и топливо для обесточенных больниц, чтобы врачи могли спасать раненых.

Али Аль-Хамади (Ирак)

Клуб: «Лутон» Англия

Миссия: координация благотворительных кампаний по поставке гуманитарной помощи

Сборная Ирака сотворила национальное чудо, пробившись в финальную часть ЧМ впервые с далёкого 1986 года. Главной надеждой многострадальной команды в атаке стал 24-летний форвард Аль-Хамади. Первый иракский легионер в истории АПЛ родился в городе Эль-Насирия в 2002 году, в один из самых мрачных периодов в современной истории страны. Его отец, простой мирный житель, был брошен в тюрьму диктаторским режимом Саддама Хусейна за участие в протестах. Едва дождавшись освобождения главы семейства, когда Али был ещё младенцем, семья бежала от войны в Великобританию.

Будущий форвард вырос в иммигрантском Ливерпуле, используя футбол как единственное спасение от психологических травм и чувства изоляции. Сегодня Аль-Хамади – один из главных голосов иракской диаспоры на планете. Али использует свой статус в Англии и медийность на ЧМ для глобальной социальной миссии. Он лично финансирует и координирует британские благотворительные кампании по поставке гуманитарной помощи, спортивного инвентаря и медикаментов в разрушенные районы Ирака.

Леандро Бакуна (Кюрасао)

Клуб: «Гронинген» Нидерланды

Миссия: создание футбольной инфраструктуры для изоляции детей от наркотрафика

Сборная Кюрасао – крошечного карибского острова с населением всего 150 тысяч человек – стала главным феноменом этого лета. Капитан, главный ментор и сердце команды – 34-летний Бакуна, сделавший себе имя в составе английской «Астон Виллы».

Кюрасао формально входит в состав Королевства Нидерландов, но за ярким туристическим фасадом скрываются суровые социальные проблемы. Остров из-за своего географического положения годами страдает от статуса одного из ключевых транзитных узлов для южноамериканского наркотрафика в Европу и США. Для местных подростков из бедных кварталов Виллемстада вовлечение в криминальный бизнес – самый доступный способ заработка в условиях высокой безработицы. Бакуна, родившийся в Нидерландах, но сохранивший тесную связь с родиной предков, взял на себя роль главного социального архитектора острова.

Свой авторитет и европейский опыт Леандро направляет на поддержку социальных проектов в беднейших кварталах острова. Вместе с братом Жуниньо он регулярно участвует в благотворительных лагерях и патронирует локальные детские лиги.

Свои гонорары Бакуна тратит на создание спортивной инфраструктуры в тех районах Кюрасао, куда боится заходить местная полиция. Его цель – дать карибским детям безопасное пространство, уберечь их от вербовщиков из наркокартелей и создать для них реальный социальный лифт. Бакуна организует просмотры для местных талантливых парней в академии нидерландских клубов, доказывая, что маленькая точка на карте может поставлять миру не только криминальные сводки, но и футбольных героев.