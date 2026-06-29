Сборная Франции сделала подарок 96-летней болельщице

96-летняя американка Ширли пообщалась со сборной Франции в отеле, где остановились футболисты на время ЧМ-2026, и получила подарки от игроков.

Ширли каждое утро спускается к входу отеля Four Seasons в Бостоне, чтобы увидеть, как команда Дидье Дешама идет на тренировки.

«Они подарили мне футболку Килиана Мбаппе. Он сказал, что если они выиграют, то обязательно её подпишет, и тогда она будет стоить целое состояние! Я просто обожаю эту команду! Спасибо! Огромное спасибо от всего сердца. Это великолепный подарок от замечательного человека и замечательной страны. Для меня большая честь, что они уделили мне внимание», — приводит слова Ширли RMC Sport.

Сборная Франции квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира — 2026 с первого места группы I. В 1/16 финала подопечные Дидье Дешама сыграют против национальной команды Швеции.Матч пройдет 1 июля в 00:00 мск.