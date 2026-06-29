Тренер сборной Германии не общается с футболистами вне тренировок

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн почти не общается с футболистами вне тренировок.

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Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на Bild.

Футболисты выразили обеспокоенность тем, что специалист «держит их в неизвестности» перед матчами.

Команда была удивлена, когда Нагельсманн на пресс-конференции заявил, что внесет лишь незначительные изменения в состав на матч ЧМ-2026 против Эквадора (1:2).

На заключительной тренировке перед матчем Нагельсманн наигрывал атакующее трио с Флорианом Виртцом, Лероем Сане и Максимилианом Байером, однако в стартовом составе выпустил Джамала Мусиалу, а не Байера.

После поражения от Эквадора Нагельсманн заявил футболистам, что хотел дать «каждому шанс» в команде.

В 1/16 финала Германия сыграет против Парагвая.