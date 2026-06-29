Мостовой объяснил вылет Турции с ЧМ-2026: они меня не разочаровали
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о вылете сборной Турции с ЧМ-2026.
Александр Мостовой заявил, что турецкой национальной команде не хватило везения.
"Меня не разочаровала Турция. Так сложилась ситуация. Они ни в одной игре никому не проигрывали и переигрывали всех по всем статьям. В последнем матче с США после третьего гола они радовались всей командой. Где-то просто не повезло и не подфартило", - сказал Мостовой "Чемпионату".
26 июня состоялся матч в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Турции и США. Встреча проходила на стадионе "Соу-Фай". Подопечные Винченцо Монтеллы одержали победу со счетом 3:2.
Ранее Турция проиграла сборным Австралии и Парагвая, из-за чего заняла четвертое место в группе D, набрав 3 очка.
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