Мостовой объяснил вылет Турции с ЧМ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о вылете сборной Турции с ЧМ-2026.

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Александр Мостовой заявил, что турецкой национальной команде не хватило везения.

"Меня не разочаровала Турция. Так сложилась ситуация. Они ни в одной игре никому не проигрывали и переигрывали всех по всем статьям. В последнем матче с США после третьего гола они радовались всей командой. Где-то просто не повезло и не подфартило", - сказал Мостовой "Чемпионату".

26 июня состоялся матч в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Турции и США. Встреча проходила на стадионе "Соу-Фай". Подопечные Винченцо Монтеллы одержали победу со счетом 3:2.

Ранее Турция проиграла сборным Австралии и Парагвая, из-за чего заняла четвертое место в группе D, набрав 3 очка.