Названа главная проблема Роналду в игре за сборную Португалии

«Это вредит команде». Форлан назвал главную проблему Роналду в игре за сборную Португалии
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Диего Форлан назвал главную проблему форварда Криштиану Роналду при игре за сборную Португалии на чемпионате мира 2026 года.
«Как нападающий, могу сказать, что проблема в том, что Криштиану играет в центре нападения, это его стихия. Он играет как «девятка» и остается там, чтобы реализовывать голевые моменты, он больше не выходит за мячом, но это в итоге ограничивает возможности Португалии. Это классическая ситуация, когда мы говорим: «Я остался здесь, потому что нахожусь близко к воротам и могу забить», но вы не понимаете, что в итоге это вредит команде, потому что оба центральных защитника остаются на месте, а вы не двигаетесь. Один использует вас в качестве ориентира, а другой становится страхующим. Никто не может доставить мяч, потому что пространство перекрывается. Если бы он немного сместился на фланг, другие игроки могли бы прорваться, и он мог бы создать момент. Именно здесь Португалия допускает ошибки. Нужно, чтобы он понял. Скажите ему: «Двигайся, выходи и ты что-нибудь сделаешь», — приводит слова Форлана ESPN.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).
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