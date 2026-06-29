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Владимир Крикунов: «Месси – лучший футболист в истории. На ЧМ он демонстрирует хороший уровень. Тот же Роналду играет на себя, не командный»

Sports.ru

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом в истории

Крикунов: Месси – лучший футболист в истории
© Sports.ru

«Смотрю чемпионат мира. На турнире хватает играющих команд – Марокко, например. Но это чемпионат мира, понятно, что собраны все лучшие. Мне нравятся Франция и Аргентина. Месси забивает голы, но это командный футболист. Видно, что он готовился к турниру. Он понимал, что в 40 лет так просто с кондачка не сыграешь. Сейчас он демонстрирует хороший уровень. Тот же Роналду играет на себя, не командный. Месси – лучший футболист в истории. Он на самом деле заслуживает такого звания. Вспомните его самый результативный год – 90 голов! Представьте, что человек наколотил столько в футболе, а я даже не помню, кто в хоккее столько забивал за сезон», – сказал Крикунов.
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