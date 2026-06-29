Владимир Крикунов: «Месси – лучший футболист в истории. На ЧМ он демонстрирует хороший уровень. Тот же Роналду играет на себя, не командный»
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов назвал нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим футболистом в истории
«Смотрю чемпионат мира. На турнире хватает играющих команд – Марокко, например. Но это чемпионат мира, понятно, что собраны все лучшие. Мне нравятся Франция и Аргентина. Месси забивает голы, но это командный футболист. Видно, что он готовился к турниру. Он понимал, что в 40 лет так просто с кондачка не сыграешь. Сейчас он демонстрирует хороший уровень. Тот же Роналду играет на себя, не командный. Месси – лучший футболист в истории. Он на самом деле заслуживает такого звания. Вспомните его самый результативный год – 90 голов! Представьте, что человек наколотил столько в футболе, а я даже не помню, кто в хоккее столько забивал за сезон», – сказал Крикунов.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Спортс: главные новости
Феликс о Роналду: «Мы вместе играли целый сезон – за это время узнаешь партнера, понимаешь, что ему нравится. В Саудовской Аравии конкурентный чемпионат – раньше я так не думал»
Гришин о сборной Сенегала: «Они еще будут набирать по ходу турнира и могут обыграть Бельгию»
Олисе хочет поговорить с руководством «Баварии» после ЧМ-2026 на фоне интереса «Реала» и «ПСЖ». Мюнхенцы считают, что на вингера влияют слухи (As)
Главное сейчас