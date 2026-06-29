Колдун из Ганы Нана Кваку Бонсам заявил, что сборная Португалии станет победителем чемпионата мира по футболу.

Его слова передает AS.

«Португалия и Криштиану станут чемпионами мира», — заявил Бонсам.

3 июля у Португалии пройдет матч с Хорватией в 1/16 финала чемпионата мира.

Чемпионат мира по футболу начался 11 июня и продлится до 19 июля. На сегодняшний день чемпионом является Аргентина. В финале 2022 года сборная этой страны оказалась сильнее команды Франции.

Ранее бывший форвард московского «Локомотива» и национальной команды Португалии Эдер Маседувыразил мнение, что уровень игры Криштиану Роналду снизился. При этом он назвал его одним из самых быстрых игроков в мире.