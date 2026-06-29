$77.7588.65

Япония в 5-й раз не прошла дальше 1-й стадии плей-офф ЧМ

Sports.ru

Сборная Японии в 5-й раз не смогла пройти дальше первого раунда плей-офф.

Сборная Бразилии вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026
© Sports.ru

Команда тренера Хадзиме Мориясу уступила Бразилии (1:2) в 1/16 ЧМ-2026.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Ранее японцам не удавалось пройти дальше 1/8 финала на чемпионатах 2022, 2018, 2010 и 2002 годов.

В 2014, 2008 и 1998 годах японская команда не вышла из группы. До этого страна не принимала участия в турнире.

Спортс: главные новости