Сборная Бразилии вырвала победу у Японии и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Япония в 5-й раз не прошла дальше 1-й стадии плей-офф ЧМ
Сборная Японии в 5-й раз не смогла пройти дальше первого раунда плей-офф.
Команда тренера Хадзиме Мориясу уступила Бразилии (1:2) в 1/16 ЧМ-2026.
Ранее японцам не удавалось пройти дальше 1/8 финала на чемпионатах 2022, 2018, 2010 и 2002 годов.
В 2014, 2008 и 1998 годах японская команда не вышла из группы. До этого страна не принимала участия в турнире.
Анчелотти о том, что Неймар не сыграл с Японией: «Мы берегли его для экстра-таймов. Он мог выйти после 60-й минуты, но Бразилия сравняла – я решил не менять структуру игры»
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Мартинелли о голе Японии на 95-й: «Это не передать словами. Я знал, что у меня будет шанс после попадания в каркас – счастлив, что помог команде»