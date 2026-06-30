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Сборная Германии в серии пенальти проиграла Парагваю и покинула ЧМ-2026

Чемпионат.com

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Германии и Парагвая. Встреча проходила на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступил Джалал Джайед (Марокко). Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались парагвайцы — 4:3.

На 42-й минуте Хулио Энсисо открыл счёт в этой игре и вывел южноамериканскую команду вперёд. На 55-й минуте Кай Хаверц забил за бундестим и сравнял счёт. На 102-й минуте защитник сборной Германии Жонатан Та забил гол, который был отменён после просмотра VAR по причине фола Вальдемара Антона на вратаре соперника.

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По итогам группового этапа сборная Германии набрала шесть очков и заняла первое место в квартете Е. Национальная команда Парагвая заработала четыре очка и расположилась на третьей строчке в группе D.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).

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