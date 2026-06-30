Мерц необычно прокомментировал вылет сборной Германии с чемпионата мира
Канцлер Германии Фридрих Мерц необычно прокомментировал вылет немецкой сборной в 1/16 чемпионата мира по футболу от команды Парагвая. Соответствующий пост он оставил на своей странице в соцсети Х.
По его словам, национальная команда показала отличную игру, несмотря на болезненное поражение.
«Какая игра! Благодаря вашей самоотдаче и командному духу на этом чемпионате мира вы порадовали нашу страну. Мы гордимся вами», — написал он. Пост политика вызвал критическую реакцию у пользователей.
Ранее президент Парагвая Сантьяго Пенья объявил 30 июня праздничным днем в связи с победой над сборной Германии выходом национальной команды в 1/8 финала.
«Сегодня празднует вся страна. Вперед, Парагвай!» — написал он.
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