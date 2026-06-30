Исса Диоп признан лучшим футболистом матча Нидерланды — Марокко на ЧМ‑2026

Защитник сборной Марокко Исса Диоп признан лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира по футболуу‑2026 против команды Нидерландов.

Встреча прошла в Гваделупе (Мексика). Основное время завершилось со счетом 1:1, Диоп забил гол. Победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались футболисты Марокко — 3:2.

Это первый результативный балл 29‑летнего Диопа на турнире. Он принял участие в трех матчах.

В 1/8 финала команда Марокко сыграет против сборной Канады. Матч состоится 4 июля в Хьюстоне.

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Матчи также доступны в приложении телеканала.