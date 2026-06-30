На ЧМ установили антирекорд

В серии пенальти между сборными Нидерландов и Марокко был установлен антирекорд чемпионатов мира.

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Африканская команда обыграла европейцев в 1/16 финала ЧМ-2026 (1:1, пен. 3:2) и вышла в следующую стадию турнира. В серии 11-метровых два игрока марокканцев попали в каркас ворот: Нель Эль-Энауи пробил в перекладину, Ашраф Хакими – в штангу. Футболист нидерландцев Джастин Клюйверт ударил в штангу, его партнер Квинтен Тимбер пробил мимо ворот.

Это первая серия пенальти в истории чемпионатов мира, в которой сразу четыре удара пришлись не в створ ворот.