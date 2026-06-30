Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Нидерландов и Марокко. Игра проходила на стадионе «ББВА» (Гуадалупе, Мексика). В качестве главного арбитра выступил Вилтон Сампайо (Терезина-ди-Гояс, Бразилия). Основное и дополнительное время встречи завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти победила сборная Марокко — 3:2.

Первый гол в матче на 72-й минуте забил нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. Однако уже в компенсированное арбитром время, на 90+1-й минуте, команда Марокко сравняла счёт: мяч забил защитник Исса Диоп, подключившийся к атаке. Дополнительное время прошло без голов. Игра перешла в серию пенальти, где сильнее оказались марокканцы.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).