Ибрагимович жестко высказался о вылете сборной Нидерландов с ЧМ

Экс-форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович жестко высказался о вылете сборной Нидерландов с текущего чемпионата мира.

"Считаю, что в этом поражении виноват Рональд Куман. Сборная Нидерландов была совсем не похожа на себя — я ее просто не узнал. Дело даже не в результате, а в потере нидерландской футбольной идентичности. Куман шел со своей концепцией, но она не соответствовала духу этой сборной — и именно это меня сильнее всего задевает. Проиграть можно, но важно при этом оставаться верными своему стилю. Нужно быть теми, кем вы являетесь", - заявил Ибрагимович в эфире Fox.

Сегодня, 30 июня, состоялся матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором встречались сборные Нидерландов и Марокко. Основное время завершилось вничью со счетом 1:1, в серии пенальти команда Роналда Кумана уступила марокканцам (2:3) и покинула турнир.

Напомним, подопечные Кумана завершили групповой этап ЧМ-2026 на первом месте, набрав 7 очков и опередив сборные Японии, Швеции и Туниса.