Проклятие Нидерландов на ЧМ работает. Обзор судьбоносного матча с Марокко

Вербрюгген, как мог, спасал от вылета, однако в 1/8 финала прошло Марокко. А Буну снова применил свою эксклюзивную фишку.

Одна из самых (если не самая) мощных вывесок в 1/16 финала чемпионата мира. С одной стороны – сборная Нидерландов, которую всерьёз рассматривают одним из фаворитов. С другой — марокканцы, которые после вдохновляющего путешествия на ЧМ-2022 стали котироваться как самая сильная африканская сборная.

Команды стартовали без разминки: моментально пошли в атаку, задрав высокую планку борьбы. Уже на первых минутах между Яном Паулом ван Хекке и Исмаэлем Сайбари едва не возникла стычка: марокканец бутсой заехал по голове защитнику. Не выдерживали даже майки футболистов, которые рвались и менялись по ходу тайма.

Обе команды старались максимально быстро накормить мячом своих нападающих. Марокканцы уповали на скорость Сайбари, а нидерландцы – на мощь плечистого Брайана Бробби.

Первый опаснейший момент случился на 16-й минуте. Крисенсио Саммервилла отправили за спины защитников Марокко, вингер ворвался в штрафную и невольно пошёл в обводку вратаря, пытаясь улучшить позицию для удара. Как вдруг из-за спины выскочил Исса Диоп – и выбил мяч. Судьи потом зафиксировали офсайд, но если бы Саммервилл забил, то эпизод точно бы разобрали детально.

Спустя пару минут марокканцы нанесли ответные удары. Сначала Нейл Эль-Айнауи едва не забил с углового, затем Ашраф Хакими напугал Барта Вербрюггена дальним ударом. Барт отлично среагировал в двух эпизодах, иной вратарь мог бы и пропустить.

А потом команды приуныли: за оставшиеся 25 минут первого тайма можно отметить лишь дальний удар Микки ван де Вена и агрессивный контрпрессинг от Марокко. Вновь досталось ван Хекке: после углового ему рассекли голову, понадобилась помощь медиков. Сайбари едва не воспользовался повреждением Яна Паула: стремился замкнуть подачу со штрафного, но не попал по мячу.

Во втором тайме ситуация не поменялась. Марокканцы радовали атакующим настроем, исполняя рискованные проникающие передачи на чужой трети – прямо внутрь массированной нидерландской коробки, построенной у штрафной. В надежде, что Браим Диас и другие зацепятся за мяч и что-то исполнят.

Исполнили – но в другой ситуации. На 52-й Хакими прорвался по флангу и сотряс перекладину. Спустя пару минут Ашрафа отправили в очередной забег – защитник уже сближался с Вербрюггеном, однако его жёстко (но по правилам) остановил ван Хекке.

И хотя амплитуда второго тайма вообще не выдавала оранжевых цветов, после водопоя сборная Нидерландов забила. Саммервилл обработал заброс от партнёров и уже готовился к удару, однако завалился под напором марокканского защитника. И всё же проткнул мяч в сторону центра, а там оказался Коди Гакпо – он и проткнул мяч мимо Яссина Буну. Коди едва не расплакался после гола: недавно стало известно, что у его девушки случился выкидыш.

После забитого мяча в игре нидерландцев особо ничего не поменялось: всё такой же средний блок. Только теперь отбиваться помогал высоченный Ваут Вегорст. Тренер сборной Марокко судорожно побежал делать замены, да и сами футболисты с двойным усердием искали шансы в атаках. В таком сценарии европейцы чувствовали себя уверенно, отправляя в контратаки фланговых спидстеров — соперник едва поспевал за ними.

Вера в марокканцев постепенно сходила на нет, как вдруг очнулся один из героев первого тайма Диоп. Не успело толком начаться компенсированное время, как защитник побежал к чужим воротам и сравнял счёт после навеса Шемсдина Тальби. Да ещё и Вирджила ван Дейка перевисел!

Сборная Нидерландов потом заиграла так, будто горела 0:1. Начала волновать соперника стандартами и несколько раз выбежала в опасные контратаки. Но всё равно не избежала перехода в дополнительное время.

А там всех напугал Суфьян Рахими — нападающий убрал на замахе центрдефа Нидерландов и пробил в упор в Вербрюггена. Здесь точно не обошлось без вмешательства шамана из Ганы. На этом с активностями в овертайме закончили, оставшиеся минуты игроки, не скрывая, терпели до серии пенальти.

Начиналось для сборной Марокко всё плохо: Тён Копмейнерс реализовал свою попытку, а Эль-Айнауи попал в перекладину. Но затем Джастин Клюйверт поддержал соперника и зарядил в штангу. Рахими сравнял счёт, два следующих удара тоже были реализованы. Потом же начался очередной марафон промахов: сначала разочаровал Квинтен Тимбер, потом – Хакими, затем Саммервилл не смог переиграть Буну. Причём в последнем случае вратарь Марокко применил свою фишку и справился с мячом, заранее шагнув в нужном направлении — даже прыгать не пришлось. А решающий удар исполнил Сайбари — и пробил точно в угол.

У Нидерландов продолжается удивительная серия. Команда не проигрывает на чемпионатах мира в основное и дополнительное время с того самого финала с Испанией в 2010-м. Зато исправно вылетает по пенальти — это уже третья проигранная серия подряд. Так было и в 2014-м (в полуфинале), и в 2022-м (в четвертьфинале), а на ЧМ в России нидерландцы просто не отобрались. Натуральное проклятие!

В следующем раунде плей-офф сборной Марокко предстоит сыграть с канадцами, Нидерланды же отправляются домой. Не помогло даже предсказание немецкого экономиста.