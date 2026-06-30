Вылет Нидерландов и Германии с ЧМ. Главное к утру

Вылет Германии и Нидерландов с ЧМ, победа Джоковича на старте Уимблдона. Главное к утру
Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти, а сборная Парагвая, также по пенальти — Германию в матчах 1/16 финала ЧМ-2026. Главное к утру — в нашей подборке.
Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Сборная Германии в серии пенальти проиграла Парагваю и покинула ЧМ-2026.
Сборная Бразилии победила команду Японии в матче 1/16 финала ЧМ, забив на 90+5-й минуте.
Результаты матчей 1/16 финала ЧМ по футболу 2026 на 29 июня 2026.
Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу 2026 на 29 июня 2026: кто лидер, сколько мячей.
Сетка плей-офф ЧМ-2026 после вылета Нидерландов и Германии. Фото.
Ибрагимович о вылете Нидерландов с ЧМ-2026: «Я не узнал команду. Куман проиграл со своей идентичностью, но она не нидерландская – вот это злит. Проиграйте, но будьте теми, кто вы есть»
Сотни марокканцев устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной на ЧМ. В Гааге полиция разгоняла толпу водометами, в Амстердаме люди в масках оскорбляли полицию
Ван Дейк после вылета Нидерландов от Марокко в 1/16 финала ЧМ: «Самый ужасный момент для футболиста. Мы так много тренировали пенальти – и все равно проиграли»