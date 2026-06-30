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Вылет Германии и Нидерландов с ЧМ, победа Джоковича на старте Уимблдона. Главное к утру

Чемпионат.com

Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти, а сборная Парагвая, также по пенальти — Германию в матчах 1/16 финала ЧМ-2026. Главное к утру — в нашей подборке.

Вылет Нидерландов и Германии с ЧМ. Главное к утру
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Сборная Марокко обыграла Нидерланды по пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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