Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн остался недоволен работой арбитра в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу, где сборная Парагвая в одержала победу в серии пенальти над его подопечными, передает Sport1.
По его словам, арбитр был обязан засчитывать отмененный на 102-й минуте из-за нарушения правил гол защитника Джонатана Та.
«Мы забили гол, а судья свистнул в ответ. Это скандал. Понятия не имею, что арбитр увидел. Это просто смешно. Это скандал. Это даже близко не фол», — заявил специалист.
Основное время игры завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти парагвайцы сначала вели со счетом 3:2 с двумя отбитыми Хилем ударами соперников, но последние два удара в основной серии отразил уже Мануэль Нойер и ФРГ сравняла счет. Однако шестым ударом Та пустил мяч выше ворот, Хосе Канале не промахнулся, и Парагвай вышел в 1/8 финала.
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В следующем раунде южноамериканцы сыграют со сборной Франции или Швеции.
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