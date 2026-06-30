$77.7588.65

Клопп о вылете Германии с ЧМ-2026: «Существует 500 тысяч способов выиграть матч – нужно найти один. Через три месяца снова будем восхищаться Виртцем и  Мусиалой, но не сейчас»

Sports.ru

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2026.

Клопп прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ
© Sports.ru

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти и завершила выступление на турнире.

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть
«Существует 500 тысяч способов выиграть матч. Нужно просто найти один. У нас была одна мечта – она разбита. Это было драматично. Мы не смогли сыграть как следует. Немецкая сборная недостаточно создала моментов. Нужно атаковать по флангам. Мы все знаем, как хорошо эти ребята умеют играть, но они не показали этого на поле. Через три месяца мы снова будем восхищаться Флорианом Виртцем и Джамалом Мусиалой, тем, какие они прекрасные. Но не сейчас. Нам обязательно нужно кое-что изменить. Мы можем начать с команды U-10 и подождать несколько лет, чтобы посмотреть, какие будут результаты», – сказал Юрген Клопп.
Спортс: главные новости
Главное сейчас