Тренер сборной Германии высказался о сенсационном вылете команды с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман во вторник, 30 июня, прокомментировал неожиданное поражение команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и вылет с турнира.

По словам специалиста, на сегодняшний день сборная Германии больше не относится к числу сильнейших национальных команд мира.

— Когда выбываешь на стадии первого раунда плей-офф — это недостаточно для немецкого футбола. Мы вылетели с чемпионата мира в третий раз подряд. Я разочарован, — цитирует Нагельсмана ESPN.

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Сборная Парагвая обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершились вничью — 1:1. В составе парагвайцев на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, у немцев на 54-й ответил Кай Хаверц. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра из-за нарушения вратаря.

Власти Парагвая объявили 30 июня национальным выходным днем после победы сборной страны над Германией в 1/16 финала чемпионата мира по футболу и выхода в следующий раунд турнира.