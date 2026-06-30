Тренер сборной Нидерландов прокомментировал вылет с ЧМ

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Voetbal International.

По его словам, в матче с Марокко были вещи, которые можно было сделать лучше.

«Были моменты, когда мы слишком сильно отступали назад. И не могли больше оказывать давление на соперника, хотя мы сами довольно хорошо оборонялись», — заявил Куман.

Тренер добавил, что решил сыграть в пять защитников, так как в предыдущих матчах его команда много позволяла соперникам в атаке.

«Все в Нидерландах просили нас сыграть в пять защитников. Сыграли — и все равно что-то не так. Но мне все равно. Я не жалею об этом», — отметил Куман.

Основное и дополнительное время матча 1/16 финала ЧМ с Марокко завершилось со счетом 1:1. В серии пенальти были сильнее марокканцы. Игра прошла в ночь на вторник, 30 июня.