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Хуммельс о вылете Германии: «Надо принимать решения по игрокам в районе 30 лет. Ни одного сильного турнира с Евро-20216 – это не случайность»

Sports.ru

Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии Матс Хуммельс высказался о вылете команды от Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Защитник сборной Германии на ЧМ-2014 высказался о вылете нынешней команды
© Sports.ru
«Если смотреть с точки зрения ответственных лиц, это просто вопиющая ситуация. Иначе и не скажешь. За последние 3 года у нас были домашний Евро, домашняя же Лига наций, и этот турнир с большим количеством участников. О домашнем Евро до сих пор слишком много говорят. Два других турнира стали разочарованием. Это нужно обсуждать – и тренеру сборной, и федерации. По крайней мере, какие-то дискуссии должны быть. Иначе быть не может. Футбол – очень конкурентный вид спорта. Что касается игроков, то я могу представить, что некоторые сами уйдут из сборной. Но я также считаю, что необходимо принимать решения по игрокам в районе 30 лет, которые провели уже четыре, пять или шесть турниров в составе команды. У них была возможность добиться хороших результатов, но этого не удалось. Возможно, стоит подумать об этих игроках. Начиная с Евро-2016 не было ни одного сильного турнира – для меня это не просто случайность Речь идет о целом десятилетии. Все начинается с игроков, прежде всего. У нас уже сменилось несколько тренеров за это время. Я ожидаю, что некоторые игроки сами завершат карьеру в сборной. В то же время, и главный тренер – нынешний или новый – должен что-то решать», – сказал Хуммельс.
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