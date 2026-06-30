Губерниев назвал фаворита ЧМ

Губерниев о фаворитах ЧМ‑2026: «Чемпионом станет Франция»
Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что сборная Франции по футболу станет чемпионом мира 2026 года.
Сборная Франции набрала девять очков и заняла первое место в группе I. В 1/16 финала ЧМ‑2026 команда Дидье Дешама сыграет со сборной Швецией.
— На ваш взгляд, кто главный претендент на титул после вылета двух фаворитов?
— Они все остались. Франция, можно говорить и про Аргентину. Любая команда — фаворит, если у нее продолжается турнирный путь. Но чемпионом мира станет Франция, — сказал Губерниев «Матч ТВ».
Сборная Франции дошла до финального матча на двух последних чемпионатах мира: победила на турнире 2018 года в России, а в Катаре‑2022 в финале уступила аргентинцам.
«Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Трансляции также доступны в приложении телеканала.
IShowSpeed сказал заткнуться фанату, кричавшему «Месси, Месси». В этот момент стример успокаивал японских болельщиков после вылета с ЧМ
Впервые в истории ЧМ игроки 4 раза не попали в створ ворот в серии пенальти – в матче Нидерландов и Марокко
В России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот. За демонстративный уход с поля футболистов будут удалять