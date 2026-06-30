Губерниев назвал фаворита ЧМ

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что сборная Франции по футболу станет чемпионом мира 2026 года.

Сборная Франции набрала девять очков и заняла первое место в группе I. В 1/16 финала ЧМ‑2026 команда Дидье Дешама сыграет со сборной Швецией.

— На ваш взгляд, кто главный претендент на титул после вылета двух фаворитов?

— Они все остались. Франция, можно говорить и про Аргентину. Любая команда — фаворит, если у нее продолжается турнирный путь. Но чемпионом мира станет Франция, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Сборная Франции дошла до финального матча на двух последних чемпионатах мира: победила на турнире 2018 года в России, а в Катаре‑2022 в финале уступила аргентинцам.

«Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Трансляции также доступны в приложении телеканала.