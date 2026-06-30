Тренер сборной Парагвая поделился яркой цитатой после победы над Германией

Тренер Парагвая о победе над Германией: «Когда видите тень гиганта – не пугайтесь. Посмотрите, где находится солнце, потому что оно может быть тенью, которую отбрасывает карлик»
Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро поделился красивой цитатой после победы над Германией (1:1, 4:3 пенальти) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
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«Когда видите тень гиганта – не пугайтесь. Посмотрите, где находится солнце, потому что оно может быть тенью, которую отбрасывает карлик», – заявил Густаво Альфаро.
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