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Тренер Парагвая о победе над Германией: «Когда видите тень гиганта – не пугайтесь. Посмотрите, где находится солнце, потому что оно может быть тенью, которую отбрасывает карлик»

Sports.ru

Главный тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро поделился красивой цитатой после победы над Германией (1:1, 4:3 пенальти) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Тренер сборной Парагвая поделился яркой цитатой после победы над Германией
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В 1/8 финала южноамериканская команда сыграет с победителем пары Франция – Швеция

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«Когда видите тень гиганта – не пугайтесь. Посмотрите, где находится солнце, потому что оно может быть тенью, которую отбрасывает карлик», – заявил Густаво Альфаро.
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