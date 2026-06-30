Хабиб Нурмагомедов высказался об итогах матчей плей-офф ЧМ

Хабиб о вылете Германии с ЧМ: «Немцы домой, как говорится. Считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата»
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался об итогах матчей плей-офф чемпионата мира Германия – Парагвай и Нидерланды – Марокко.
«А вот и первая сенсация подъехала. Немцы домой, как говорится. Парагвай с каждым матчем удивляет, команда из бойцов. Идем дальше, а дальше больше... Почему-то я очень верил в немецкую команду. И молодые, и голодные, и опытные игроки есть, но последние два матча вообще без характера провели. Я считаю, что заслуженно вылетели с чемпионата. Нидерланды – Марокко. Тут просто не могло быть без интриги, две самые интересные команды турнира сошлись. Голландцы на каждом чемпионате мира вокруг да около ходят, жалко и непонятно. Марокко – просто звери. Выходят и бьются до конца, кстати, это действующие чемпионы мира до 17 лет. Развитие футбола в этой стране очень серьезно. Очень рад за Марокко. Если что: я спал и смотрел только хайлайты», – написал Хабиб в соцсетях.
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Вчера Нурмагомедов предрек победу сборной Германии с минимум четырьмя голами.
Напомним, немцы проиграли Парагваю в серии пенальти и вылетели с чемпионата мира. Сборная Нидерландов также уступила национальной команде Марокко по итогам 11-метровых ударов.
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