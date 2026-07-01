Губерниев не считает сенсацией вылет Германии и Нидерландов с ЧМ

Известный телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на сенсационный вылет сборных Германии и Нидерландов с чемпионата мира — 2026. Немцы уступили на стадии 1/16 финала Парагваю, а нидерландцы проиграли Марокко. Судьба обоих матчей была решена в серии пенальти.

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«Я не считаю сенсацией вылет голландцев, Марокко — хорошая команда. Любой может обыграть любого. Вылет немцев — тоже не сенсация. Это нормальные результаты. Люди предполагали, что такое может случиться. Парагвай и Марокко — очень сильные команды. На фоне проблем у Германии и не самой стабильной команды Нидерландов это совершенно нормальные результаты», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Три страны-хозяйки (США, Канада, Мексика) получили автоматическое право участия, остальные команды прошли отбор. Действующим победителем турнира является национальная команда Аргентины, которая в финале чемпионата мира 2022 года обыграла сборную Франции.