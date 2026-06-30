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Холанд, Эдегор, Серлот, Диоманде – в составах Кот-д`Ивуара и Норвегии на матч ЧМ-2026

Sports.ruиещё 1

Опубликованы стартовые составы сборных Кот-д′Ивуара и Норвегии на матч 1/16 финала чемпионата мира.

Холанд, Эдегор, Серлот, Диоманде – в составах Кот-д`Ивуара и Норвегии на матч ЧМ-2026
© Global Look Press

Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026
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Кот-д′Ивуар: Яхья Фофана, Гислен Конан, Одилон Коссуну, Гела Дуэ, Эммануэль Агбаду, Франк Кессиэ, Ибрагим Сангаре, Крист Инао Улай, Анж-Йоан Бонни, Ян Диоманде, Николя Пепе.

Норвегия: Эрьян Нюланд, Кристоффер Айер, Давид Меллер Вольф, Маркус Педерсен, Торбьорн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Александр Серлот, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса.

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