Холанд, Эдегор, Серлот, Диоманде – в составах Кот-д`Ивуара и Норвегии на матч ЧМ-2026
Опубликованы стартовые составы сборных Кот-д′Ивуара и Норвегии на матч 1/16 финала чемпионата мира.
Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Кот-д′Ивуар: Яхья Фофана, Гислен Конан, Одилон Коссуну, Гела Дуэ, Эммануэль Агбаду, Франк Кессиэ, Ибрагим Сангаре, Крист Инао Улай, Анж-Йоан Бонни, Ян Диоманде, Николя Пепе.
Норвегия: Эрьян Нюланд, Кристоффер Айер, Давид Меллер Вольф, Маркус Педерсен, Торбьорн Хеггем, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор, Александр Серлот, Эрлинг Холанд, Антонио Нуса.
Кот-д′Ивуар – Норвегия. Холанд, Диоманде, Эдегор, Бонни и Серлот играют. Онлайн-трансляция
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