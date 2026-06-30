Виктория Боня предсказала победителя чемпионата мира по футболу
Блогер Виктория Боня заявила, что победителем чемпионата мира по футболу 2026 года станет сборная Португалии. Своим прогнозом телеведущая поделилась в социальных сетях.
— У меня есть ощущение, прям вот внутри, что в этом году чемпионат мира по футболу выиграет Португалия, — призналась Боня.
Телеведущая добавила, что будет болеть за португальскую команду. Она надеется, что трофей достанется футболисту Криштиану Роналду, для которого этот мундиаль, по ее мнению, может стать последним в карьере.
В ближайшем матче 1/16 финала чемпионата мира сборная Португалии встретится с командой Хорватии. Игра состоится в ночь на 3 июля.
Ранее сборная Парагвая неожиданно обыграла Германию в серии пенальти и впервые за долгое время пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1. В составе парагвайцев на 42-й минуте отличился Хулио Энсисо, у немцев на 54-й ответил Кай Хаверц. На 102-й минуте гол немцев был отменен после видеопросмотра из-за нарушения вратаря.
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года и вылет с турнира.
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