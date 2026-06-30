Экс-игрок «Барселоны» оценил значимость Анчелотти для сборной Бразилии

Алькантара считает, что Бразилия может выиграть ЧМ: «Анчелотти знает лидеров команды, дает игрокам свободу быть собой – именно поэтому «Реал» был так хорош при нем. Важно справиться с игрой в обороне»
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Тиаго Алькантара оценил роль Карло Анчелотти для национальной команды Бразилии.
– Он точно знает, кто лидеры команды. Он размещает их на поле, а затем просто добавляет футболистов в их игру. У него есть тактические идеи: как защищаться, как атаковать, – но он дает игрокам свободу быть собой. Это главное, именно поэтому «Реал» был так хорош при нем. Там были Криштиану [Роналду], Карим [Бензема], Модрич, Кроос, Каземиро – они уже знали, что они за футболисты и как хотят играть. Тебе достаточно просто поставить их на нужную позицию, понимать, как сейчас развивается игра, и позволить им играть. Именно поэтому он так хорош.
– У Бразилии есть шансы выиграть этот чемпионат мира?
– Я думаю, да. Исходя из того, как команда адаптируется к тяжелым моментам, какие футболисты у них есть. Кроме того, у них есть полузащитники, забивающие голы. Это серьезная угроза.
Я много говорил об игре в обороне, поскольку мы, бразильцы, очень эмоциональны в игровых ситуациях. Порой мы думаем лишь о том, чтобы идти вперед, и забываем о том, что у нас за спиной. Вот почему игра в обороне так важна для Бразилии на этом турнире. Если они справятся с этим, все будет в порядке, – отметил Алькантара.
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