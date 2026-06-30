Touchline: Куман покинет пост главного тренера сборной Нидерландов

Роналд Куман покинет пост главного тренера сборной Нидерландов после поражения команды в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил портал The Touchline на своей странице в Х.

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Нидерландов проиграла команде Марокко в 1/16 финала чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти марокканцы победили со счетом 3:2. На групповом этапе сборная Нидерландов выиграла группу, в которой выступала с командами Швеции, Японии и Туниса. На этой стадии нидерландцы обыграли шведов (5:1) и тунисцев (3:1), а также сыграли вничью с японцами (2:2).

Куману 59 лет, он руководит сборной Нидерландов с апреля 2023 года. Ранее специалист был главным тренером национальной команды с 2018 по 2020 год. Под его руководством команда заняла второе место в Лиге наций (2019) и дважды отобралась на чемпионат Европы, которые проходили в 2021-м и 2024-м. На первом из них команда завершила борьбу в 1/8 финала, на втором - дошла до полуфинала.

В качестве главного тренера Куман трижды выиграл чемпионат Нидерландов с ПСВ и "Аяксом". Последним местом работы Кумана до того, как он возглавил сборную Нидерландов, была "Барселона", с которой он завоевал Кубок Испании в 2021 году.