Пау Кубарси высказался о матче со сборной Уругвая на ЧМ-2026
Защитник сборной Испании Пау Кубарси высказался о матче 3-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Уругвая (1:0).
«Иногда команды играют агрессивнее других, но это футбол. Нам нельзя было втягиваться в такую игру. Вместо этого нужно было сосредоточиться на том, что мы могли контролировать — на быстром перемещении мяча и создании голевых моментов. Думаю, нам это удалось. Возможно, мы были не очень результативны, но в матче были и положительные моменты», — приводит слова Кубарси Marca.
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Сборная Испании вышла в плей-офф ЧМ-2026 с первого места группы H. В 1/16 финала сборная сыграет с Австрией. Встреча команд состоится 2 июля.
Чемпионат.com: главные новости
Спортс: главные новости
Кот-д′Ивуар – Норвегия. Холанд, Диоманде, Эдегор, Бонни и Серлот играют. Онлайн-трансляция
Диоманде об интересе «ПСЖ»: «У меня нет интернета, нет инстаграма, тиктока, я узнаю от вас об этом. Мой агент ведет переговоры с клубом, у меня никакой информации»
Тренер Парагвая о победе над Германией: «Они обучались в лучших академиях Европы, а мы пришли с красной земли, из семей, где родители многим жертвуют ради детей»