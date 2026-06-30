Сборная США в скандальной обстановке подходит к матчу 1/16 финала

Сборная США последней из команд хозяек турнира сразится за путевку в 1/8 финала турнира. Подопечные аргентинца Маурисио Почеттино сыграют с Боснией и Герцеговиной.

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Просто выхода в плей-офф "звездно-полосатым" в родных стенах недостаточно. Амбиции американцев наверняка простираются и дальше 1/8 финала. До этой стадии Соединенные Штаты доходили на трех последних ЧМ, в которых участвовали (2010, 2014, 2022). Предел мечтаний - пока что четвертьфинал чемпионата мира-2002 в Японии и Южной Кореи, если не брать в расчет дебютное первенство планеты в 1930 году, на котором США взяли бронзу.

Большие ожидания порождают большое давление и следовательно большие нервы. Накала обстановке добавили слова корреспондентки телеканала ABC 7 Эбигейл Велес, которая в прямом эфире назвала боснийцев "проходным соперником", добавив, что даже не знает, где Босния и Герцеговина находится на карте. Свой эмоциональный спич журналистка завершила категоричным вердиктом. Мол, поражение в 1/16 финала станет для сборной США национальным позором.

Сборная Боснии не стала проходить мимо этих высказываний.

"Типичные американцы - они кичатся тем, что даже не могут найти нашу страну на карте, но уже празднуют победу. Но высокомерие никогда не помогало на поле", - ответили боснийцы в соцсетях.

Американцы под началом Почеттино провели шесть матчей против европейских команд. И во всех проиграли

А еще напомнили, что за семь матчей под руководством Почеттино сборная США провела шесть матчей с европейскими командами и во всех потерпела поражение.

Впрочем, у американцев есть и повод для оптимизма. В состав возвращается восстановившийся после травмы лидер команды Кристиан Пулишич. С его помощью у Штатов есть все шансы сломать неприятную традицию, тем более Босния ничего особенного на турнире пока не продемонстрировала.

Что касается других матчей, выделим встречу сборной Англии против ДР Конго. Родоначальники футбола естественно фавориты, но справиться с командой, которая дебютирует в плей-офф, им будет непросто.

Матчи группового этапа против Ганы (0:0) и Панамы (2:0) показали, что англичане испытывают огромные проблемы в позиционной атаке. А африканцы уже продемонстрировали в матче с той же Португалией (1:1), что они умеют и в защите терпеть, и контратаками отвечать.

За честь Европы, уже потерявшей ряд своих топ-представителей, поборется и Бельгия. "Красные дьяволы" были неубедительны на групповом этапе и лишь в последнем туре обеспечили себе путевку в плей-офф. Их ждет встреча с Сегеналом. У "львов Теранги" много проблем на турнире. Из-за того, что без визы остался повар сборной, футболистам приходится самим заказывать себе еду. Но это не помешало им выйти в 1/16 финала. А в плей-офф бывает все что угодно.