Генич — о матче Алжира и Австрии на чемпионате мира‑2026: «Это не договорняк»

Комментатор Константин Генич сказал «Матч ТВ», что сборные Алжира и Австрии не договаривались сыграть вничью в матче чемпионата мира‑2026, поскольку нет смысла этого делать и обмениваться голами в компенсированное время.

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Встреча группы J завершилась со счетом 3:3. Ничейный результат выводил в плей‑офф обе команды, несмотря на это, они обменялись голами в компенсированное ко втором тайму время: Рияд Марез сделал счет 3:2 в пользу алжирцев на 90+3‑й минуте, на 90+6‑й Саша Калайджич восстановил равновесие. В 1/16 финала сборная Австрии 2 июля сыграет с Испанией, Алжир 3 июля встретится со Швейцарией.

— Мог быть сговор между сборными Алжира и Австрии?

— Не очень понимаю, как можно оформить такой сговор на чемпионате мира на счет 3:3. Скорее, ФИФА стоит рассмотреть матч Парагвай — Австралия, который завершился удобными для команд нулями. А в матче Алжир — Австрия была драма. В последние 15–20 минут ничего не происходило, но где‑то на подсознательном уровне у футболистов желание идти вперед присутствует, даже если они прекрасно понимают, что ничейный результат устраивает и тех, и других.

К голевой комбинации сборной Алжира предпосылок практически не было, но: хорошая передача между линиями, разворот, включение Мареза, у которого внутри что‑то щелкнуло, что надо в эту зону себя предложить, передача. И как в такой ситуации Марезу быть? Он точно не думал, что ничья устраивает и что потом подумают люди. Футболист оказался в голевой ситуации, ударил мимо вратаря, забил, и все они побежали радоваться. И вот здесь включилась Австрия, потому что это всё было внутри компенсированного времени. Так точно не сговариваются, это не договорняк.

Если мы говорим про третий гол Австрии, то это нужно было еще исполнить. Проход по флангу, навес, скидка, удар — всё это происходило за пределами компенсированного времени, потому что там судья еще минутку накинул из‑за того, что Марез забил внутри компенсированного времени. Поэтому, мне кажется, что так просто сложилось. Думаю, никаких предпосылок и подозрений матч вызывать не должен. На 3:3 договариваться с двумя голами в компенсированное время — боже упаси.

— А перекатывание мяча в середине поля на протяжении длительного времени, полная пассивность на поле? Что это?

— Ситуация, когда все хотели минимизировать риски, прекрасно понимая, что ничья устраивает. Но в какой‑то момент включились в игре. Это всё болельщицкое и журналистское набрасывание, подгон задачи под ответ. То есть у тебя уже сформировалась мысль, что 100% должна быть ничья, но футболисты внутри могут мыслить иначе. Атака сборной Алжира — как вспышка, — сказал Генич «Матч ТВ».

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