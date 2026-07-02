Самые красивые болельщицы ЧМ-2026 после группового этапа: фото
Групповой этап чемпионата мира-2026 в Северной Америке позади: пока команды переводили дух между матчами и считали очки, трибуны жили своей жизнью. За ЧМ интересно следить не только по телевизору, но и в соцсетях - фотографы публикуют фото самых ярких болельщиц и сами они делятся кадрами со стадионов.
«Рамблер» сделал подборку с болельщицами из разных стран - от случайных снимков фотографов до живых селфи из личных блогов. Их улыбки, стиль и искренние эмоции задают атмосферу футбольного праздника.
Японская болельщица привлекла внимание пользователей своей мягкой улыбкой и лаконичным образом в национальном джерси.
Фан-страница бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» опубликовала фото ярких болельщиц из стран Африки.
Колумбийская спортивная журналистка Сара Кардона опубликовала снимок с матча своей сборной. Яркий образ в культовой желтой футболке Los Cafeteros.
Еще одна болельщица сборной Колумбии.
Болельщицы из Ганы добавили турниру неповторимый африканский колорит. Яркий макияж, харизма и красивые джерси с черными звездами.
Азиатские трибуны продолжают радовать самыми милыми образами. На фото - корейская болельщица.
Немецкая классика. Болельщица сборной Германии выбрала сдержанный образ.
«Месси выиграет «Золотой мяч», если Аргентина победит на ЧМ. Олисе – претендент, если Франция возьмет титул. Мбаппе тоже оценят по игре на ЧМ». Каррагер о претендентах на приз
«Мне Кейн со своими навыками не импонирует. Он напоминает немецкого футболиста – слишком типичный и прямолинейный». Новосельцев о форварде сборной Англии
Нани: «Месси ходит пешком по полю, экономит энергию, он взрывной игрок. Роналду тоже так делает, но если защитник рядом с ним с мячом, то он его не отпускает»