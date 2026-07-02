Самые красивые болельщицы ЧМ-2026

Групповой этап чемпионата мира-2026 в Северной Америке позади: пока команды переводили дух между матчами и считали очки, трибуны жили своей жизнью. За ЧМ интересно следить не только по телевизору, но и в соцсетях - фотографы публикуют фото самых ярких болельщиц и сами они делятся кадрами со стадионов.

© William Volcov/IMAGO/TACC

«Рамблер» сделал подборку с болельщицами из разных стран - от случайных снимков фотографов до живых селфи из личных блогов. Их улыбки, стиль и искренние эмоции задают атмосферу футбольного праздника.

© Соцсети

Японская болельщица привлекла внимание пользователей своей мягкой улыбкой и лаконичным образом в национальном джерси.

© Соцсети

Фан-страница бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» опубликовала фото ярких болельщиц из стран Африки.

© Соцсети

Колумбийская спортивная журналистка Сара Кардона опубликовала снимок с матча своей сборной. Яркий образ в культовой желтой футболке Los Cafeteros.

© Соцсети

Еще одна болельщица сборной Колумбии.

© Соцсети

Болельщицы из Ганы добавили турниру неповторимый африканский колорит. Яркий макияж, харизма и красивые джерси с черными звездами.

© Соцсети

Азиатские трибуны продолжают радовать самыми милыми образами. На фото - корейская болельщица.

© Соцсети

Немецкая классика. Болельщица сборной Германии выбрала сдержанный образ.