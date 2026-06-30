$78.2789.27

У Холанда 5 голов в 3 матчах ЧМ-2026. Форвард Норвегии забил Кот-д’Ивуару в 1/16 финала

Sports.ru

Эрлинг Холанд забил 5-й гол за Норвегию на ЧМ-2026.

У Холанда 5 голов в 3 матчах ЧМ-2026. Форвард Норвегии забил Кот-д’Ивуару в 1/16 финала
© Sports.ru

Форвард, представляющий «Манчестер Сити», вывел норвежскую сборную вперед на 86-й минуте матча с Кот-д’Ивуаром в 1/16 финала турнира (2:1, второй тайм).

ЧМ-2026
Результаты
Все новости →
Прямые трансляции и обзоры матчей — здесь
Смотреть

Ранее Холанд забил по два мяча в ворота Ирака (4:1) и Сенегала (3:2) на групповом этапе чемпионата мира. В матче с Францией в заключительном туре Эрлинг остался в запасе.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Спортс: главные новости
Главное сейчас