У Холанда 5 голов в 3 матчах ЧМ-2026. Форвард Норвегии забил Кот-д’Ивуару в 1/16 финала
Эрлинг Холанд забил 5-й гол за Норвегию на ЧМ-2026.
Форвард, представляющий «Манчестер Сити», вывел норвежскую сборную вперед на 86-й минуте матча с Кот-д’Ивуаром в 1/16 финала турнира (2:1, второй тайм).
Ранее Холанд забил по два мяча в ворота Ирака (4:1) и Сенегала (3:2) на групповом этапе чемпионата мира. В матче с Францией в заключительном туре Эрлинг остался в запасе.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ламин Ямаль: «Франция не сильнее Испании – они не обыграли нас на Евро. На ЧМ нет команды, которую невозможно победить»
Тренер Кот-д′Ивуара Фаэ об 1:2 с Норвегией: «Таков футбол, надо реализовывать моменты. К сожалению, в концовке пропустили. Мы сделали все возможное, этого оказалось недостаточно»
Холанд о 2:1 с Кот-д’Ивуаром и выходе в 1/8 финала ЧМ: «Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени – нужно было забивать. Приятно видеть, как много это значит для Норвегии»