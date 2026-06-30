Нападающий сборной Норвегии Нуса признан лучшим игроком матча ЧМ‑2026 против Кот‑д’Ивуара

Нападающий сборной Норвегии по футболу Антонио Нуса стал лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира‑2026 против команды Кот‑д’Ивуара.

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 2:1 в пользу норвежцев. Нуса забил первый гол в матче.

Сборная Норвегии в 1/8 финала сыграет с командой Бразилии. Встреча пройдет 5 июля в Нью‑Джерси, начало — в 23:00 (мск).

Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Матчи также доступны в приложении телеканала.