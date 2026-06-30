Нападающий сборной Норвегии Нуса признан лучшим игроком матча ЧМ‑2026 против Кот‑д’Ивуара
Нападающий сборной Норвегии по футболу Антонио Нуса стал лучшим игроком матча 1/16 финала чемпионата мира‑2026 против команды Кот‑д’Ивуара.
Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 2:1 в пользу норвежцев. Нуса забил первый гол в матче.
Сборная Норвегии в 1/8 финала сыграет с командой Бразилии. Встреча пройдет 5 июля в Нью‑Джерси, начало — в 23:00 (мск).
Телеканал «Матч ТВ» показывает матчи финальной стадии чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике. Матчи также доступны в приложении телеканала.
Ламин Ямаль: «Франция не сильнее Испании – они не обыграли нас на Евро. На ЧМ нет команды, которую невозможно победить»
Тренер Кот-д′Ивуара Фаэ об 1:2 с Норвегией: «Таков футбол, надо реализовывать моменты. К сожалению, в концовке пропустили. Мы сделали все возможное, этого оказалось недостаточно»
Холанд о 2:1 с Кот-д’Ивуаром и выходе в 1/8 финала ЧМ: «Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени – нужно было забивать. Приятно видеть, как много это значит для Норвегии»