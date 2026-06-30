Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира благодаря голу Холанда

Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026.
В матче 1/16 финала норвежцы обыграли команду Кот-д’Ивуара со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил Эрлинг Холанд.
На следующей стадии плей-офф Норвегия сыграет с Бразилией, которая в 1/16 финала прошла Японию. Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 5 июля.
Ламин Ямаль: «Франция не сильнее Испании – они не обыграли нас на Евро. На ЧМ нет команды, которую невозможно победить»
Тренер Кот-д′Ивуара Фаэ об 1:2 с Норвегией: «Таков футбол, надо реализовывать моменты. К сожалению, в концовке пропустили. Мы сделали все возможное, этого оказалось недостаточно»
Холанд о 2:1 с Кот-д’Ивуаром и выходе в 1/8 финала ЧМ: «Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени – нужно было забивать. Приятно видеть, как много это значит для Норвегии»