Норвегия в 3-й раз вышла в 1/8 финала ЧМ. До четвертьфинала не доходили ни разу

Сборная Норвегии в 3-й раз сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.

В матче 1/16 финала ЧМ-2026 норвежцы обыграли Кот-д’Ивуар со счетом 2:1.

Ранее сборная Норвегии выходила в 1/8 финала ЧМ лишь дважды в своей истории – в 1938 и в 1998 годах. При этом команде еще ни разу не удавалось пройти в четвертьфинал турнира.

В 1/8 финала ЧМ-2026 Норвегия сыграет с Бразилией. Игра пройдет в воскресенье, 5 июля.