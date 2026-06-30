Норвегия в 3-й раз вышла в 1/8 финала ЧМ. До четвертьфинала не доходили ни разу
Сборная Норвегии в 3-й раз сыграет в 1/8 финала чемпионата мира.
В матче 1/16 финала ЧМ-2026 норвежцы обыграли Кот-д’Ивуар со счетом 2:1.
Ранее сборная Норвегии выходила в 1/8 финала ЧМ лишь дважды в своей истории – в 1938 и в 1998 годах. При этом команде еще ни разу не удавалось пройти в четвертьфинал турнира.
В 1/8 финала ЧМ-2026 Норвегия сыграет с Бразилией. Игра пройдет в воскресенье, 5 июля.
Ламин Ямаль: «Франция не сильнее Испании – они не обыграли нас на Евро. На ЧМ нет команды, которую невозможно победить»
Тренер Кот-д′Ивуара Фаэ об 1:2 с Норвегией: «Таков футбол, надо реализовывать моменты. К сожалению, в концовке пропустили. Мы сделали все возможное, этого оказалось недостаточно»
Холанд о 2:1 с Кот-д’Ивуаром и выходе в 1/8 финала ЧМ: «Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени – нужно было забивать. Приятно видеть, как много это значит для Норвегии»