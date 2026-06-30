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Франция и Швеция объявили составы на матч 1/16 финала ЧМ

Rusfootballиещё 1

Стали известны составы на матч 1/16 финала ЧМ между Францией и Швецией. Матч начнется в ночь с сегодня на завтра, с 30 июня на 1 июля, в 00:00 по московскому времени на стадионе Метлайф. Встречу обслужит судейская бригада Данни Маккели.

Франция и Швеция объявили составы на матч 1/16 финала ЧМ
© Global Look Press

Стартовые составы команд.

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Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Динь, Тчуамени, Рабьо, Баркола, Дембеле, Олисе, Мбаппе.

Швеция: Сеттерстрём, Лагербильке, Линделёф, Гудмундссон, Свенссон, Аяри, Страуд, Бергвалль, Эланга, Дьёкереш, Исак.

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