Франция и Швеция объявили составы на матч 1/16 финала ЧМ
Стали известны составы на матч 1/16 финала ЧМ между Францией и Швецией. Матч начнется в ночь с сегодня на завтра, с 30 июня на 1 июля, в 00:00 по московскому времени на стадионе Метлайф. Встречу обслужит судейская бригада Данни Маккели.
Стартовые составы команд.
Франция: Меньян, Кунде, Юпамекано, Салиба, Динь, Тчуамени, Рабьо, Баркола, Дембеле, Олисе, Мбаппе.
Швеция: Сеттерстрём, Лагербильке, Линделёф, Гудмундссон, Свенссон, Аяри, Страуд, Бергвалль, Эланга, Дьёкереш, Исак.
Ламин Ямаль: «Франция не сильнее Испании – они не обыграли нас на Евро. На ЧМ нет команды, которую невозможно победить»
Тренер Кот-д′Ивуара Фаэ об 1:2 с Норвегией: «Таков футбол, надо реализовывать моменты. К сожалению, в концовке пропустили. Мы сделали все возможное, этого оказалось недостаточно»
Холанд о 2:1 с Кот-д’Ивуаром и выходе в 1/8 финала ЧМ: «Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени – нужно было забивать. Приятно видеть, как много это значит для Норвегии»