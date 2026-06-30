Очередной гол Холанда и герой-вратарь. Норвежцы вышли в 1/8 финала ЧМ

Сборная Норвегии по футболу обыграла команду Кот-д'Ивуара со счетом 2:1 и вышла в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года в Мексике, США и Канаде. Победный гол забил лучший бомбардир норвежцев, нападающий английского "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Встреча прошла в Арлингтоне (США, штат Техас). Норвежцы выступают на чемпионате мира впервые с 1998 года, тогда команда также вышла из группы, но первый раунд плей-офф был 1/8 финала. Норвежцы уступили итальянцам со счетом 0:1. В этот раз сборная Норвегии впервые прошла первый раунд плей-офф.

Несмотря на интересную игру в группе, в матче с ивуарийцами норвежцы решили действовать прагматично на результат. В большинстве моментов футболисты скандинавской команды по-прежнему искали впереди Холанда. В первом тайме у него было два непростых момента, но реализовать их не удалось. Зато внимание на Холанде в какой-то мере помогло первому мячу норвежцев.

На 39-й минуте полузащитник английского "Арсенала" Мартин Эдегор отправил мяч на левый фланг, там нападающий германского "Лейпцига" Антонио Нуса переиграл защитника, сместился в центр и отправил мяч в правый верхний угол.

Игру команды Кот-д'Ивуара освежил выход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Амада Диалло на 60-й минуте. Именно он забил единственный для ивуарийцев мяч в этой игре - он получил пас от Николя Пепе в штрафной, обошел защитника и пробил в левый нижний угол. Несмотря на то что главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен дал всем лидерам команды отдохнуть в третьем туре групповом этапа с французами (1:4), норвежцы все равно выглядели очень уставшими, а Холанд стал просто ходить по полю.

Тем не менее норвежцы в конце матча создали эталонную атаку. Вышедший на замену Оскар Бобб сделал проникающую передачу в штрафную, откуда Петр Берг отпасовал в центр, и Холанд легким движением отправил мяч в пустые ворота. Гол получился немного скомканным, так как Холанд неудачно подставил ногу, но мяч все-таки пересек линию. Ивуарийцы имели отличный момент в конце матча, чтобы сравнять счет. Тот самый Диалло уже в добавленное время пробил со штрафного в левый верхний угол, но вратарь Эрьян Нюланд в прыжке перевел мяч на угловой. Всего же на его счету три сейва в матче.

Достижения Холанда и Эдегора

Благодаря голу Холанд уже превзошел пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду по забитым мячам в матчах плей-офф чемпионатов мира. У португальца за восемь прошлых встреч на вылет на пяти турнирах ни одного гола, а Холанд отличился в первом матче плей-офф мирового первенства. Также Холанд стал первым за 72 года футболистом, забившим в трех стартовых матчах чемпионата мира. Форвард пропустил заключительную игру группового этапа с французами, но забил по два гола до этого иракцам (4:1) и сенегальцам (3:2). Всего на счету Холанда 5 голов в 3 матчах.

Эдегор повторил достижение советского полузащитника Игоря Беланова (1986) и германского нападающего Михаэля Баллака (2002). Он сделал голевые передачи в трех стартовых матчах на мировых первенствах.

В 1/8 финала сборная Норвегии сыграет против бразильцев, которые до этого обыграли японцев (2:1). Матч пройдет 5 июля в Нью-Джерси. На мировых первенствах команды встречались только в 1998 году, тогда норвежцы обыграли соперника в заключительной встрече групповой стадии (2:1).

Чемпионат мира завершится 19 июля. Действующим победителем турнира является сборная Аргентины.