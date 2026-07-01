Назван лучший игрок матча Франция – Швеция

Килиан Мбаппе получил самую высокую оценку по Индексу ГОЛа по итогам матча 1/16 финала чемпионата мира Франция – Швеция (3:0). Нападающий «Реал Мадрид» стал автором двух голов и удостоился оценки 9.3. Вингер «Баварии» Майкл Олисе записал в свой актив две результативные передачи, у него 9.1.

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Сборная Франции

Вратарь: Майк Меньян (7.0).

Оборона: Люка Динь (7.3), Вильям Салиба (7.2), Дайо Упамекано (6.6), Жюль Кунде (7.3).

Полузащита: Орельен Тчуамени (7.6), Брэдли Барколя (7.8), Майкл Олисе (9.1), Адриен Рабьо (7.2).

Нападение: Усман Дембеле (8.0), Килиан Мбаппе (9.3).

Футболисты, выходившие на замену: Мало Гюсто (6.2), Тео Эрнандес (6.6), Дезире Дуэ (6.4).

Сборная Швеции

Вратарь: Якоб Виделль-Сеттерстрем (7.2).

Оборона: Габриель Гудмундссон (5.8), Виктор Линделеф (5.7), Густаф Лагербильке (6.0), Даниэль Свенссон (5.4).

Полузащита: Эллиот Струд (6.7), Ясин Айяри (6.5), Лукас Бергвалль (6.5), Энтони Эланга (6.3).

Нападение: Александер Исак (6.3), Виктор Дьокереш (6.7).

Футболисты, выходившие на замену: Бесфорт Зенели (6.0), Таха Абди Али (5.7).