Ламин Ямаль: «Франция не сильнее Испании – они не обыграли нас на Евро»

–Вингер сборной Испании Ламин Ямаль не видит явных фаворитов ЧМ-2026.

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Кто является фаворитом турнира?

– Для начала нужно выиграть первый матч. Сейчас нет ни одной сборной, которая была бы значительно слабее нас. Нужно выходить на поле, показывать хороший футбол и побеждать. Нет ни одной команды, которую невозможно обыграть.

Франция не сильнее нас – она ведь не смогла победить нас на чемпионате Европы. Поэтому никаких фаворитов нет. Ни одна сборная не превосходит остальные, – сказал Ямаль.