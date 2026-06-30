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Ламин Ямаль: «Франция не сильнее Испании – они не обыграли нас на Евро. На ЧМ нет команды, которую невозможно победить»

Sports.ru

–Вингер сборной Испании Ламин Ямаль не видит явных фаворитов ЧМ-2026.

Ламин Ямаль: «Франция не сильнее Испании – они не обыграли нас на Евро»
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– Для начала нужно выиграть первый матч. Сейчас нет ни одной сборной, которая была бы значительно слабее нас. Нужно выходить на поле, показывать хороший футбол и побеждать. Нет ни одной команды, которую невозможно обыграть.

Франция не сильнее нас – она ведь не смогла победить нас на чемпионате Европы. Поэтому никаких фаворитов нет. Ни одна сборная не превосходит остальные, – сказал Ямаль. 

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