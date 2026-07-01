Мбаппе побил рекорд по количеству голов в истории плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории плей-офф чемпионатов мира с наибольшим количеством голов. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу – 2026 со Швецией Мбаппе открыл счёт на 45-й минуте. На данный момент счёт 1:0 в пользу французской команды.

Теперь в активе форварда стало девять голов в девяти играх в плей‑офф чемпионатов мира. По этому показателю он опередил бразильцев Леонидаса (8 голов в 5 встречах) и Роналдо (8 мячей в 10 матчах).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.