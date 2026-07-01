Франция разгромила Швецию в матче 1/16 финала ЧМ-2026

Завершился матч 1/16 финала чемпионата мира 2026 года, в котором встречались сборные Франции и Швеции. Команды играли на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Данни Маккели (Нидерланды). Сборная Франции одержала победу со счётом 3:0.

В составе сборной Франции отличились нападающие Килиан Мбаппе (дважды) и Брэдли Баркола.

В 1/8 финала турнира французы сыграют с национальной командой Парагвая 5 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.