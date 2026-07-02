Названы шансы сборной Хорватии выбить Португалию с ЧМ-2026

3 июля состоится матч первого раунда плей-офф ЧМ-2026 Португалия — Хорватия. Игра пройдёт в Торонто на стадионе «Би-Эм-О Филд». Стартовый свисток запланирован на 2:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество подопечным Роберто Мартинеса. Сделать ставку на победу сборной Португалии предлагается с коэффициентом 1.78. Победа сборной Хорватии оценивается коэффициентом 5.25. Ничейный исход можно найти в линии за 3.44.

При этом аналитики уверены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.

Проход Хорватии оценён в 3.25, итоговый успех Португалии доступен за 1.38.